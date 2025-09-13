FC Inter 1908
Juric: "Lookman non convocato domani e andremo avanti così! Situazione spiacevole, sento che…"

Ivan Juric torna a parlare di Ademola Lookman dopo la chiusura del mercato: queste le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta
Alessandro Cosattini Redattore 

Ivan Juric torna a parlare di Ademola Lookman dopo la chiusura del mercato. Queste le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta sull'attaccante:

"Lookman non sarà convocato, per domani non è pronto. È una situazione spiacevole e difficile. Quello che sento è che noi abbiamo bisogno di altre cose in questo momento, di spirito, di sentire la maglia, i nostri ragazzi devono essere questo. Io voglio un altro livello umano, un’appartenenza diversa. In questo momento andremo avanti così".

(Fonte: tuttoatalanta.com)

