Weston McKennie lascia la nazionale statunitense a scopo precauzionale. È quanto comunica la Federazione statunitense con una nota ufficiale. Il centrocampista della Juventus ha un piccolo problema di tendinopatia al ginocchio sinistro, per questo si è deciso di farlo tornare a Torino. Il giocatore rientrerà domani a Torino e a otto giorni dalla super sfida contro l'Inter la sua presenza non è in dubbio.