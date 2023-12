EDICOLA / CdS: La Signora insiste. Juve vince e soffia il primo posto all’Inter

Il giornale romano ha raccontato così in prima pagina la vittoria bianconera sul Monza in attesa della gara dei nerazzurri contro il Napoli

Continua il botta e risposta tra Juve e Inter nella lotta scudetto. Dopo la vittoria col Monza al 94esimo, il Corriere dello Sport scrive in prima pagina: "La Signora insiste e soffia il primo posto all'Inter". "Finale da film - si legge ancora - decide Gatti dopo il pari al 92esimo di Valentin Carboni. Vlahovic sbaglia un rigore sullo zero a zero, Rabiot realizza l'uno a zero: 19 punti in 7 partite. Domani Osi-Lautaro".