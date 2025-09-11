In vista dell'atteso derby d'Italia, il centrocampista croato si candida a una maglia da titolare

Gianni Pampinella Redattore 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 14:02)

Petar Sucic ha già conquistato compagni e staff tecnico: capisce l'italiano e soprattutto ha assimilato con rapidità le idee di Cristian Chivu. L’allenatore nerazzurro lo ha scelto come perno del centrocampo. Non a caso, nelle prime due giornate di campionato, Sucic è partito sempre titolare.

"Spartito che potrebbe non cambiare a Torino, considerato che il croato è simbolo del nuovo corso che prevede l’intenzione di praticare un calcio più verticale rispetto al recente passato. Ieri Sucic ha fatto rientro alla Pinetina. Con lui i nazionali italiani, Manuel Akanji e Marcus Thuram: questa è stata una graditissima sorpresa per Chivu, considerato che da programmi il francese era atteso per oggi", sottolinea Tuttosport.

"Sempre in giornata tornerà alla base pure Lautaro Martinez che dovrebbe passare alla Pinetina per un defaticante ma che il primo - e unico - allenamento in vista di Juve-Inter lo farà soltanto venerdì, quindi alla vigilia della partitissima. Fosse stato un altro l’avversario, probabilmente Chivu avrebbe valutato con grande attenzione l’opportunità di utilizzare il capitano. Difficile, al contrario, pensare che l’allenatore possa rinunciare all’argentino nella gara più importante per i tifosi, già spartiacque per l’Inter alla luce dell’inatteso ko con l’Udinese. Gara compromessa dall’ennesimo strafalcione difensivo di Bisseck: per questo motivo non ci sarebbe da stupirsi se Chivu per dare un segnale lanciasse subito Akanji".

(Tuttosport)