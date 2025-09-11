L'Inter si prepara per la sfida di sabato contro la Juventus, in programma alle ore 18. In questi giorni Chivu ha ritrovato tutti i giocatori impiegati dalle varie nazionali. Per ultimo Lautaro Martinez.
Sky – Inter, Lautaro rientrato ad Appiano Gentile. Rosa al completo per Chivu
Sky – Inter, Lautaro rientrato ad Appiano Gentile. Rosa al completo per Chivu
L'ultimo dei giocatori impiegati in nazionale ha raggiunto il centro sportivo di Appiano Gentile per preparare la sfida alla Juve
Come riporta Sky Sport, il capitano dell'Inter è arrivato, come da programma, oggi ad Appiano Gentile ed è sceso in campo la seduta mattutina dei nerazzurri.
