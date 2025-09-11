FC Inter 1908
Simonelli: “Milan-Como in Australia non è un capriccio ma un’esigenza. L’UEFA…”

"A Milano San Siro è chiuso dal 24 gennaio al 14 febbraio, quindi sono 20 giorni in cui non si può giocare", rammenta Simonelli
Matteo Pifferi 

"Oggi c'è una riunione della Uefa, non so se la decisione sarà presa oggi. Io ho fatto presente che per noi è un'esigenza e non un capriccio". Lo ha detto il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli parlando della possibilità che Milan-Como venga giocata a Perth, a margine della presentazione del Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing.

"A Milano San Siro è chiuso dal 24 gennaio al 14 febbraio, quindi sono 20 giorni in cui non si può giocare, il calendario è intasato, quindi non abbiamo alternative vicine a Milano di stadi con la capienza di San Siro - ha proseguito -.

Di fronte a questa necessità, e avendo anche ricevuto una disponibilità dall'Australia, abbiamo chiesto alla Uefa eccezionalmente se questa cosa si poteva fare. Io sono sempre fiducioso sulle decisioni che saranno prese", ha concluso.

