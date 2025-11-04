Palmeri: “Mai così male il Napoli in Europa nella storia. Conte ha veramente…”

4 punti in 4 partite per il Napoli di Antonio Conte in Champions League, un rendimento molto negativo: il commento di Tancredi Palmeri

Matteo Pifferi Redattore 4 novembre - 22:14

Secondo 0-0 consecutivo per il Napoli che non riesce a battere l'Eintracht Francoforte.

4 punti in 4 partite in Champions per Antonio Conte, sempre più distante dalle primissime posizioni dopo aver completato l la prima metà della League Phase.

Tancredi Palmeri, intervenuto su Twitter, ha voluto commentare così il rendimento in Europa di Conte, da sempre meno positivo rispetto a quello in campionato: "Ma che delusione il Napoli.

A questo punto devo ricredermi e pensare che Antonio Conte abbia veramente un complesso psicologico in Europa.

Con questa rosa è incredibile.

Cioè finora è la campagna Champions più deludente di sempre del Napoli, il che è assurdo".

Queste, invece, le parole di Conte a Sky:

"Possiamo dire di tutto e di più, ma se non segni non vinci. Mi dispiace perché giochi contro una squadra tedesca e ti aspetti qualcosa di diverso. Hanno imparato bene come si fa il catenaccio italiano, si parla tanto di calcio offensivo, europeo e poi... Avessimo fatto noi una partita del genere in Germania parlerebbero di calcio di vecchia epoca, catenaccio, ripartenze, però massimo rispetto, diciamo che siamo buoni insegnanti".

"Noi stiamo cercando di andare avanti a livello calcistico e proporre un qualcosa di europeo. Abbiamo avuto occasioni clamorose, dispiace ma non posso dire qualcosa ai ragazzi per l'impegno e lo spirito che ci hanno messo. Stiamo finendo un ciclo di 7 partite cercando di inventarci cose nuove. L'ambizione nostra è quella di crescere e fare esperienza quest'anno, stiamo affrontando una stagione con tanti impegni rispetto all'anno scorso".

"Tutti dobbiamo capire che è più difficile, più difficile per gli infortuni, i giocatori, per me che devo preparare le partite ogni tre giorni, tutte problematiche che stiamo affrontando nel migliore die modi. Avessimo fatto una brutta prestazione, ma la partita l'hai fatta. De Bruyne? Non parliamo di ragazzi che oggi non c'erano, altrimenti dobbiamo parlare anche di Lukaku. Dobbiamo tirare la cinghia senza Kevin a centrocampo. A parole si può essere ambiziosi quanto si vuole, poi bisogna fare un percorso e noi quest'anno dobbiamo affrontare una situazione nuova non solo in campo, forse più importante fuori dal campo per la gestione. I giocatori non si allenano e dobbiamo essere bravi a gestirli sotto tutti i punti di vista".