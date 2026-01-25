FC Inter 1908
Juve-Napoli, Varriale: “Ai bianconeri serve una decisione arbitrale scandalosa. L’errore…”

Su X il giornalista è una furia contro la decisione di Mariani di non assegnare un rigore per il contatto tra Bremer-Hojlund
Con un netto 3-0, la Juventus ha battuto il Napoli. Non sono mancate le polemiche per un episodio dubbio nell'area bianconera dove Bremer trattiene Hojlund. Su X Enrico Varriale attacca pesantemente la direzione arbitrale.

"Per battere il Napoli ai minimi termini per infortuni e stanchezza dei soliti costretti a giocare sempre, alla Juventus serve una decisione arbitrale scandalosa che nega il rigore del possibile pareggio. L'errore di Juan Jesus da cui nasce il gol di Yildiz chiude una gara falsata".

