La Juventus ha fatto richiesta alla Figc per togliere la squalifica al difensore dopo aver rimediato due cartellini gialli con l'Inter. Il club bianconeri vorrebbe riavere a disposizione il difensore nel prossimo turno.
Juve, richiesta alla Figc per Kalulu: possibile grazia in vista del Como?
Secondo quanto riportato da Sky Sport, "la Juventus ha chiesta alla Figc la grazia per Kalulu: la motivazione è per acclarata ingiustizia Il club bianconero punta a riaverlo in campo già domani contro il Como".
