Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus ed ex capitano bianconero, ha parlato del momento della squadra ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio del match con il Real Madrid. Qui le sue considerazioni:
Juventus, Chiellini: “Tudor? Scritte cose non vere, non c’è crisi. Lui sceglie…”
"Qui abbiamo avuto tanti ricordi belli, alcuni brutti, ma portiamo tutto nel cuore. Ogni epoca è diversa, oggi non è neanche paragonabile al resto. Tudor? In questi giorni sono state scritte e dette cose non vere. Da parte nostra non c'è altra volontà che continuare con lui. In un club, come in famiglia, a volte si va d'accordo e a volte meno, ma si va avanti insieme. Potevamo fare qualche punto in più, ma guardiamo avanti. Nelle prossime partite ci butteremo in campionato con la volontà di fare punti e colmare il gap che si è creato, ma siamo lontani dalla crisi di cui si parla fuori. Pensiamo a stasera, poi ci ributteremo sul campionato.
L'allenatore è libero di fare le sue scelte. Non gli abbiamo mai detto se valorizzare uno o l'altro giocatore. Igor ha il nostro sostegno, il confronto c'è ma non c'è mai stata nessuna pressione. Lui sceglie la squadra, ma a parte la formazione il gruppo ha bisogno di costruire certezze e creare basi solide. Abbiamo perso un po' di certezze nell'ultimo periodo, il focus deve essere su questo senso di forza. I risultati arriveranno di conseguenza".
