"Qui abbiamo avuto tanti ricordi belli, alcuni brutti, ma portiamo tutto nel cuore. Ogni epoca è diversa, oggi non è neanche paragonabile al resto. Tudor? In questi giorni sono state scritte e dette cose non vere. Da parte nostra non c'è altra volontà che continuare con lui. In un club, come in famiglia, a volte si va d'accordo e a volte meno, ma si va avanti insieme. Potevamo fare qualche punto in più, ma guardiamo avanti. Nelle prossime partite ci butteremo in campionato con la volontà di fare punti e colmare il gap che si è creato, ma siamo lontani dalla crisi di cui si parla fuori. Pensiamo a stasera, poi ci ributteremo sul campionato.