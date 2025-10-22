Le parole del tecnico del Villarreal alla notizia che la partita de La Liga che si sarebbe dovuta giocare negli Usa é stata cancellata

"Giudico una assoluta mancanza di rispetto, verso il club, i dirigenti ed i tifosi, aver comunicato la decisione di cancellare Villarreal-Barcellona a Miami durante l'intervallo della partita che stavamo giocando in Champions". Così l'allenatore del Villarreal, Marcelino Garcia Toral, ha reagito alla notizia che la partita de La Liga che si sarebbe dovuta giocare negli Usa é stata cancellata a causa delle proteste di giocatori e società.