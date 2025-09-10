Dopo la sosta per le nazionali l'Inter tornerà in campo nella 3ª giornata di Serie A nel big match contro la Juventus: appuntamento a Torino sabato 13 settembre alle 18:00.
Juventus-Inter, la conferenza di Chivu alla vigilia: orario e dove vederla in tv e streaming
Il tecnico nerazzurro risponderà ai giornalisti alla vigilia della terza giornata di Serie A: ecco tutte le informazioni
Alla vigilia della sfida si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 14:00 di venerdì 12 settembre.
La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.
(Fonte: Inter.it)
