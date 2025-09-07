Juventus, possibile convocazione per Zhegrova contro l’Inter: le ultime

Arrivato alla Juventus nelle ultime ore del mercato estivo, Edon Zhegrova punta a esserci già contro l'Inter, sabato prossimo allo Juventus Stadium alla ripresa del campionato.
Arrivato alla Juventus nelle ultime ore del mercato estivo, Edon Zhegrova punta a esserci già contro l'Inter, sabato prossimo allo Juventus Stadium
Lo riferisce Sport Mediaset, che scrive:
"Nella giornata di lunedì la Juventus tornerà al lavoro alla Continassa dopo i quattro giorni di riposo in vista del big match contro l'Inter. Edon Zhegrova, che ha rinunciato alla convocazione del Kosovo e non gioca da 9 mesi, punta alla convocazione per la sfida dell'Allianz Stadium".
(Fonte: Sport Mediaset)
