Juventus, possibile convocazione per Zhegrova contro l'Inter: le ultime

Arrivato alla Juventus nelle ultime ore del mercato estivo, Edon Zhegrova punta a esserci già contro l'Inter, sabato prossimo allo Juventus Stadium
Marco Macca
Arrivato alla Juventus nelle ultime ore del mercato estivo, Edon Zhegrova punta a esserci già contro l'Inter, sabato prossimo allo Juventus Stadium alla ripresa del campionato.

Lo riferisce Sport Mediaset, che scrive:

"Nella giornata di lunedì la Juventus tornerà al lavoro alla Continassa dopo i quattro giorni di riposo in vista del big match contro l'Inter. Edon Zhegrova, che ha rinunciato alla convocazione del Kosovo e non gioca da 9 mesi, punta alla convocazione per la sfida dell'Allianz Stadium".

(Fonte: Sport Mediaset)

