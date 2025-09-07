La Polonia si giocherà tre punti importanti sulla strada verso i Mondiali del 2026 nella sfida delle ore 2045 contro la Finlandia.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Qualificazioni Mondiali 2026, le formazioni ufficiali di Polonia-Finlandia: c’è Zielinski
ultimora
Qualificazioni Mondiali 2026, le formazioni ufficiali di Polonia-Finlandia: c’è Zielinski
La Polonia si giocherà tre punti importanti sulla strada verso i Mondiali del 2026 nella sfida delle ore 2045 contro la Finlandia
E, fra i titolari, c'è anche il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski, in cerca di una buona prestazione dopo l'inizio non entusiasmante di stagione in nerazzurro. Ecco le formazioni ufficiali della partita:
Questa la formazione della Finlandia:
Joronen; Alho, Koski, Uronen, Peltola; Antman, Markhiev, Kairinen, Tenho, Lod; Pohjanpalo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA