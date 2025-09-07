L'Olanda soffre più del previsto ma si impone per 3-2 sul campo della Lituania con lo zampino di Denzel Dumfries.
Qualif. Mondiali – L’Olanda batte la Lituania 3-2 nel segno di Depay: assist decisivo di Dumfries
L'MVP del match è Memphis Depay che entra nella storia dell'Olanda con una doppietta che gli permette di diventare il miglior marcatore all-time in solitaria degli Orange, staccando Van Persie.
Depay segna l'1-0 su cross di Gakpo e Timber raddoppia al 33' però la Lituania non molla e trova l'incredibile pareggio sul finire del primo tempo grazie alle reti di Gineitis e Girdvainis. Al 64', però, Depay segna la sua personale doppietta grazie all'assist di Dumfries, il cui cross teso trova la testa dell'ex PSV e Atletico Madrid.
L'Olanda ottiene la terza vittoria nel Gruppo G e sale in vetta con 10 punti dopo 4 partite. Secondo posto a quota 7 per Polonia e Finlandia che si affrontano stasera per la loro quinta partita.
