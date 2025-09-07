Depay segna l'1-0 su cross di Gakpo e Timber raddoppia al 33' però la Lituania non molla e trova l'incredibile pareggio sul finire del primo tempo grazie alle reti di Gineitis e Girdvainis. Al 64', però, Depay segna la sua personale doppietta grazie all'assist di Dumfries, il cui cross teso trova la testa dell'ex PSV e Atletico Madrid.