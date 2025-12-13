Pietro Lo Monaco ha detto la sua sulla corsa scudetto: "La lotta è davvero bella", ha spiegato il dirigente

Matteo Pifferi Redattore 13 dicembre - 03:00

Nel corso di un'ampia intervista concessa a TMW, Pietro Lo Monaco ha parlato anche della lotta scudetto:

"La lotta è davvero bella. Il Milan è sempre lì, il Napoli oggi come oggi è la squadra più accreditata. Ma i rossoneri ci sono. Roma e Inter daranno fastidio. Vedo leggermente favorito il Napoli".

La Fiorentina rischia davvero di retrocedere?

"Oggi come oggi la situazione non è semplice. L'unica squadra che dopo un certo numero non aveva una vittoria ed è riuscita a salvarci è il Cagliari di Nicola. La Fiorentina deve darsi una mossa. E ripeto, la mossa devono darsela i calciatori"

La vittoria di ieri può essere la svolta?

"Si spera che possa servire. È un inizio per ritrovare la giusta compattezza. Non sarà una partita a cambiare le sorti".