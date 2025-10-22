"Nella riunione che abbiamo finito un'ora fa ho detto soprattutto una cosa: venire qua, non godersi la partita, non godersi il Bernabeu, ma venire con la mentalità giusta di farcela. Ho chiesto di venire qui con la personalità, di non subire e andare a vincere. Poi quello che succede, succede, però questa è la mia richiesta di oggi, venire qui da protagonisti, quello che si può fare, ma andare a fare la partita, che non vuol dire con 8 giocatori avanti, vuol dire seguire il piano che abbiamo preparato, credere di farcela, non puoi venire qua con una mentalità diversa da questa. poi vediamo cosa ci porta il campo, perchè c'è anche un avversario di un certo livello.

Locatelli fuori? Sono stati scelti questi, come dico sempre si gioca sempre in 16, le partite sono lunghe, ci sono due partite in una. Koop starà davanti alla difesa, poi ci saranno Khephren e Mckennie, vogliamo avere un po' di dinamismo, tre che fanno gioco ma che si buttano anche avanti, loro tre insieme a Dusan e ai due quinti. Questa è l'idea per avere anche un po' di controllo con loro quattro".