Sandro Sabatini, giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha detto la sua sul momento dell'Inter di Cristian Chivu: "Se all'Inter c'è qualcosa che non va? Sono in difficoltà a parlarne perché basandosi solo sui risultati ci sono due vittorie per 2-1, ma non sono state soddisfacenti: la squadra sta facendo bene e dando soddisfazioni ma non mi è piaciuta né a Verona né col Kairat.
Mi ha fatto molto piacere aver letto e sui giornali che Chivu ha rimproverato la squadra in spogliatoio: l'Inter deve giocare concentrata e avere un livello di concentrazione alto anche con Verona e Kairat. Altrimenti senza concentrazione e voglia di vincere per la squadra, trova difficoltà: non è crisi, ma attenzione".
