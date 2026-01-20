"Abbiamo preso gol dopo due minuti, contro una squadra come il Como diventa dura. Nel primo tempo non abbiamo fatto male, non ho visto una Lazio disastrosa, ma sono entrati 3 volte in area e preso due gol e un rigore. Sul 2-0 abbiamo avuto un'occasione per riaprire la partita e preso il terzo gol il match si è chiuso", prosegue Sarri. Che poi, sulle polemiche degli ultimi giorni tra mercato e arbitraggi, sottolinea come "dovremo essere bravi ad andare oltre tutto altrimenti si costruiscono sempre alibi come gli arbitraggi o il mercato. Dobbiamo volarci sopra, Roma per ambiente dove di mercato si parla tanto, ma dobbiamo essere bravi a gestire tutto", conclude.