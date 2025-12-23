Ma la Juventus di Spalletti è da scudetto? Intervenuto al Podcast Numer1, Ivan Zazzaroni ha risposto così alla domanda in questione sui bianconeri:
"Io dico che Juventus e Milan il campionato non lo vincono però la Juventus ora ha 5 partite accessibili, è lì che misureremo il valore della crescita della squadra. Spalletti è uno dei più grandi in assoluto, alla Juve manca parecchia Bremer, deve arrivare nei quattro, per me non lo vince lo scudetto, è una cosa tra Inter e Napoli"
Interviene anche Cruciani: "La Juventus ha fatto 2 vittorie importanti, ora ne ha 5 sulla carta accessibili. Per me ha il 15% di scudetto"
Zazzaroni risponde così: "Dico 10%"
