Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Walter Novellino ha toccato diversi argomenti. Il primo è sulla complicata stagione della Fiorentina. "La Fiorentina si è svegliata. Ha fatto quello che doveva fare. Ha avuto un periodo negativo, speriamo sia finito. Anche se è dura".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Novellino: “Scudetto? Punto sull’Inter, ecco perché. Supercoppa all’estero? È solo…”
ultimora
Novellino: “Scudetto? Punto sull’Inter, ecco perché. Supercoppa all’estero? È solo…”
Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Walter Novellino ha toccato diversi argomenti
La classifica però pesa…—
"Si. E diventa sempre più difficile. Ma certamente la vittoria contro l’Udinese può rivelarsi importante”.
Chi per lo Scudetto?—
“Punto sull’Inter. Mi sembra quella più attrezzata”.
Come ha visto la Supercoppa esportata all’estero?—
“È solo una questione economica e di prestigio. La cosa importante è che i calciatori non si facciano male. È importante vincerla”.
(Tuttomercatoweb.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA