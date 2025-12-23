FC Inter 1908
Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Walter Novellino ha toccato diversi argomenti
Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Walter Novellino ha toccato diversi argomenti. Il primo è sulla complicata stagione della Fiorentina. "La Fiorentina si è svegliata. Ha fatto quello che doveva fare. Ha avuto un periodo negativo, speriamo sia finito. Anche se è dura".

La classifica però pesa…

—  

"Si. E diventa sempre più difficile. Ma certamente la vittoria contro l’Udinese può rivelarsi importante”.

Chi per lo Scudetto?

—  

“Punto sull’Inter. Mi sembra quella più attrezzata”.

Come ha visto la Supercoppa esportata all’estero?

—  

“È solo una questione economica e di prestigio. La cosa importante è che i calciatori non si facciano male. È importante vincerla”.

(Tuttomercatoweb.com)

