Questa sera l'Inter affronterà l'Union St. Gilloise. Intervistato da Flashscore, Kevin Mac Allister, uno dei leader del club belga e fratello del centrocampista del Liverpool, Alexis, ha parlato della sfida contro i nerazzurri. "Quando è uscito il sorteggio, ero felice. Ma sappiamo tutti che sarà difficile. Per me, l'Inter è una delle prime cinque squadre d'Europa".

"Abbiamo vinto la nostra prima partita di Champions League e ho segnato, in trasferta. I nostri tifosi sono arrivati ​​in massa, duemila, forse tremila, e facevano più chiasso del pubblico di casa. Iniziare così è stato incredibile per noi. Il 4-0 contro il Newcastle? Può succedere quando si affrontano squadre di quel livello. Ora pensiamo all'Inter. Personalmente, penso che sia una delle migliori squadre d'Europa. Ogni anno, quando facciamo pronostici su chi raggiungerà la finale, dico sempre l'Inter. La scorsa stagione ci è riuscita, e quest'anno è ancora una delle favorite".

"Lautaro? Ci siamo affrontati diverse volte da bambini. Lautaro era già una delle stelle. Alexis e Lautaro hanno un ottimo rapporto. Hanno condiviso tantissimo con la nazionale. Lautaro è stata una grande rivelazione per il calcio argentino. Quello che ha fatto all'Inter è straordinario. L'Inter è imprevedibile, può arretrare, attaccare gli spazi, allargare. È troppo intelligente perché tu possa dire: 'Ecco come li marco'. Devi solo prepararti mentalmente, concentrarti sui dettagli e adattarti. In campo non ci sono amici, solo rispetto. Quel rispetto significa non tirarsi mai indietro da una sfida. L'Inter è tra le migliori. Ma è per questo che giochiamo a calcio, per metterci alla prova contro i migliori".

