Anan Khalaili è atterrato da pochi minuti a Milano ed è pronto ad iniziare l'iter che lo porterà a diventare presto un nuovo giocatore dell'Inter.
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fcinter1908 ultimora Inter, Khalaili è atterrato a Milano: ora le visite mediche
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Inter, Khalaili è atterrato a Milano: ora le visite mediche
Anan Khalaili è atterrato da pochi minuti a Milano ed è pronto ad iniziare l'iter che lo porterà a diventare un giocatore dell'Inter
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Il classe 2004 aveva pubblicato anche uno scatto direttamente dall'aeroplano che lo stava portando in Italia dopo che, nella giornata di ieri, Inter e Union Saint Gilloise avevano raggiunto l'accordo definitivo per una cifra vicina ai 25 mln di euro più bonus.
Ora Khalaili svolgerà le visite mediche di rito in giornata prima di diventare nelle prossime ore ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter.
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