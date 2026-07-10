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Inter, Khalaili è atterrato a Milano: ora le visite mediche

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Anan Khalaili è atterrato da pochi minuti a Milano ed è pronto ad iniziare l'iter che lo porterà a diventare un giocatore dell'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Anan Khalaili è atterrato da pochi minuti a Milano ed è pronto ad iniziare l'iter che lo porterà a diventare presto un nuovo giocatore dell'Inter.

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Il classe 2004 aveva pubblicato anche uno scatto direttamente dall'aeroplano che lo stava portando in Italia dopo che, nella giornata di ieri, Inter e Union Saint Gilloise avevano raggiunto l'accordo definitivo per una cifra vicina ai 25 mln di euro più bonus.

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Ora Khalaili svolgerà le visite mediche di rito in giornata prima di diventare nelle prossime ore ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter.

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