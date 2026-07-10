Inter, Khalaili è atterrato a Milano: ora le visite mediche

Anan Khalaili è atterrato da pochi minuti a Milano ed è pronto ad iniziare l'iter che lo porterà a diventare un giocatore dell'Inter

Anan Khalaili è atterrato da pochi minuti a Milano ed è pronto ad iniziare l'iter che lo porterà a diventare presto un nuovo giocatore dell'Inter.

Il classe 2004 aveva pubblicato anche uno scatto direttamente dall'aeroplano che lo stava portando in Italia dopo che, nella giornata di ieri, Inter e Union Saint Gilloise avevano raggiunto l'accordo definitivo per una cifra vicina ai 25 mln di euro più bonus.