Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha commentato così le dichiarazioni di ieri del tecnico del Milan Ruben Amorim

Marco Astori Redattore 10 luglio 2026 (modifica il 10 luglio 2026 | 01:02)

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha commentato così le dichiarazioni di ieri del tecnico del Milan Ruben Amorim: "Non mi è piaciuta la parte della conferenza in cui ha detto che voleva dominare. Fossi stato in lui sarei stato più cauto, piuttosto che dire di voler fare un calcio dominante.

Basterà una partita fatta male per far riaffiorare queste dichiarazioni. Allo Sporting Lisbona aveva fatto bene, ma è un altro campionato, mentre al Manchester non è andato per nulla bene. Anche Cardinale non mi è piaciuto, mi è sembrato di sentir parlare una figura incompetente.

Ha parlato della volontà di avere una squadra offensiva, ma non dimentichiamoci che l'anno scorso ha puntato su Allegri, che ha tutt'altre caratteristiche. Sarà bravissimo nel suo ramo, ma il calcio non è un'azienda normale. Poi i risultati potranno smentirmi, ma ad ora il gap con l'Inter c'è eccome".