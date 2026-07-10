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Khalaili, l’impatto a bilancio Inter e il confronto con Dumfries: “Differenza di…”
L'Inter ha scelto Anan Khalaili per sostituire Denzel Dumfries, approdato ufficialmente al Real Madrid. L'esterno israeliano diventerà presto un nuovo giocatore nerazzurro visto dopo l'intesa raggiunta tra le parti per una base di 25 mln di euro più bonus. Calcio e Finanza ha studiato l'impatto a bilancio di Khalaili all'Inter, sulla base delle cifre dell'operazione e dello stipendio per l'esterno classe 2004:
"L’accordo con il giocatore, che ha spinto fortemente per venire in Italia, è stato trovato rapidamente, con il club che ha messo sul piatto un contratto quinquennale da 1,8 milioni netti che equivalgono a 3,33 milioni lordi. A questa cifra va aggiunto l’ammortamento annuale da 5 milioni di euro che portano l’impatto annuale a bilancio a 8,3 milioni di euro.
Confrontando questo importo con il peso sui conti nerazzurri di Denzel Dumfries, si evidenzia un leggero incremento causato dal cambio di interprete sulla corsia di destra. In termini di ammortamento il terzino olandese infatti gravava sul bilancio per 800mila euro annui, mentre lo stipendio netto ammontava a 4 milioni ovvero 5,2 milioni lordi in quanto Dumfries beneficiava ancora dello sconto fiscale legato al Decreto Crescita. In totale dunque il nativo di Rotterdam impattava per circa 6 milioni di euro sul conto economico del club di Viale della Liberazione, con una differenza poco superiore ai 2 milioni di euro".
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