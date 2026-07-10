Khalaili all'Inter è costato circa 25 mln di euro più bonus: ecco l'impatto a bilancio del calciatore e il confronto con Dumfries

L'Inter ha scelto Anan Khalaili per sostituire Denzel Dumfries, approdato ufficialmente al Real Madrid. L'esterno israeliano diventerà presto un nuovo giocatore nerazzurro visto dopo l'intesa raggiunta tra le parti per una base di 25 mln di euro più bonus. Calcio e Finanza ha studiato l'impatto a bilancio di Khalaili all'Inter, sulla base delle cifre dell'operazione e dello stipendio per l'esterno classe 2004: