Ovviamente oggi il paragone è impegnativo, per non dire improponibile. Ma anche Dumfries, quando arrivò dal Psv, era considerato lontano da lui

Marco Astori Redattore 10 luglio 2026 (modifica il 10 luglio 2026 | 15:32)

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Anan Khalaili comincerà oggi la sua avventura all'Inter: sono previste infatti visite mediche e firme sui contratti da parte dell'israeliano. Che, come scrive La Gazzetta dello Sport, ha come idolo proprio un ex nerazzurro: "Non ha l’esperienza potente di Denzel Dumfries, che se ne è andato al Real Madrid senza chiedere il permesso, e nemmeno la fanciullesca intraprendenza di Palestra, la grande delusione dell’estate interista.

Ma è un esterno di qualità e prospettiva, gradito anche a Chivu: a 22 anni rappresenta un rinforzo e anche un investimento. Un profilo perfetto per la politica finanziaria di Oaktree, che vuole tenere i conti in ordine e valorizzare i giovani. Khalaili è un calciatore velocissimo, raggiunge i 35 chilometri orari con i suoi sprint, e ha le caratteristiche dell’assaltatore che l’Inter cercava. Ricorda un po’ l’altro grande ex, Hakimi, che non a caso è il suo idolo.

«Lo guardo sempre – ha raccontato Anan in un’intervista recente – per studiarne i movimenti: mi piace la sua capacità di attaccare coprendo tutta la fascia». Ovviamente oggi il paragone è impegnativo, per non dire improponibile. Ma anche Dumfries, quando arrivò dal Psv, era considerato lontano da Hakimi. E poi non lo ha mai fatto rimpiangere. I tifosi sperano che Khalaili segua la stessa traiettoria".