Le parole dell'ex attaccante dell'Inter intervistato da Sky Sport a margine del sorteggio del girone di Europa League
Daniele Vitiello
Jurgen Klinsmann, ambassador dell'Europa League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport proprio in occasione del sorteggio della prima fase di questa edizione. Spazio ovviamente anche a qualche osservazione sull'Inter:

"Mi piace tantissimo il corso nuovo dell'Inter con ragazzi più giovani. In Italia in generale c'è poca fiducia nei giovani, soprattutto in Serie A si danno poche possibilità rispetto ad altri campionati come in Germania. Questo percorso dell'Inter mi piace molto".

 

