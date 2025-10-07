Kroos: “Barcellona? L’Inter ha dimostrato che chiunque può batterli se…”

Toni Kroos, schietto e senza mezze misure, ha lanciato una stoccata al Barcellona. La critica mossa dal tedesco, ex Real Madrid, riguarda la mancanza di equilibrio tra i blaugrana. L'ha detto nel corso del podcast Einfach mal Luppen. Queste le sue considerazioni: "Al Barcellona si prendono troppi rischi... In una giornata storta per giocatori come Pedri, Lamine Yamal o Raphinha, qualsiasi squadra può fargli male ed eliminarli dalla Champions League", ha detto l'ex nazionale tedesco.

L'ex centrocampista di Real Madrid e Bayern Monaco ha riconosciuto che la squadra di Hansi Flick gioca "uno degli stili di gioco più attraenti d'Europa", ma ha avvertito che questa filosofia può ritorcersi contro di loro quando la condizione fisica o la lucidità tecnica calano. "È già successo loro l'anno scorso contro l'Inter, e succederà di nuovo quest'anno, che sia negli ottavi, nei quarti di finale o in semifinale. È un rischio che corrono ogni stagione", ha aggiunto.