Il difensore dell'Inter continua ad essere molto apprezzato, soprattutto all'estero: attenzione ai campioni di Germania

Fabio Alampi Redattore 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 11:21)

Il mercato invernale si è chiuso solamente da pochi giorni, ma i rumors e le trattative non si fermano di certo. Nello specifico, c'è un giocatore dell'Inter che continua ad essere molto apprezzato, soprattutto all'estero: parliamo di Yann Bisseck.

Il centrale tedesco, dopo qualche problema fisico nella prima parte di stagione, si è ritagliato un ruolo da protagonista nella retroguardia nerazzurra, e diversi club hanno riacceso i loro radar.

Secondo Sport1, il classe 2000 sarebbe uno dei profili monitorati dal Bayern Monaco in vista della prossima stagione. Il recente rinnovo di Upamecano e la certezza rappresentata da Tah non bastano ai bavaresi, che vorrebbero un terzo centrale affidabile e di altissimo livello, considerato il rendimento non impeccabile di Kim. Per questo motivo si stanno valutando diversi nomi, incluso quello di Bisseck.

Per il momento, tuttavia, non ci sono stati contatti diretti nè con l'Inter, nè con il giocatore. La situazione potrebbe probabilmente cambiare se il centrale interista riuscisse a tornare in Nazionale, con il ct Nagelsmann che lo ha già convocato in passato. Bisseck, va ricordato, è sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2029.