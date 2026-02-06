FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter In Germania – Bisseck nel mirino del Bayern Monaco: nessun contatto diretto, ma…

calciomercato

In Germania – Bisseck nel mirino del Bayern Monaco: nessun contatto diretto, ma…

In Germania – Bisseck nel mirino del Bayern Monaco: nessun contatto diretto, ma… - immagine 1
Il difensore dell'Inter continua ad essere molto apprezzato, soprattutto all'estero: attenzione ai campioni di Germania
Fabio Alampi Redattore 

Il mercato invernale si è chiuso solamente da pochi giorni, ma i rumors e le trattative non si fermano di certo. Nello specifico, c'è un giocatore dell'Inter che continua ad essere molto apprezzato, soprattutto all'estero: parliamo di Yann Bisseck.

Il centrale tedesco, dopo qualche problema fisico nella prima parte di stagione, si è ritagliato un ruolo da protagonista nella retroguardia nerazzurra, e diversi club hanno riacceso i loro radar.

In Germania – Bisseck nel mirino del Bayern Monaco: nessun contatto diretto, ma…- immagine 2
Getty Images

Secondo Sport1, il classe 2000 sarebbe uno dei profili monitorati dal Bayern Monaco in vista della prossima stagione. Il recente rinnovo di Upamecano e la certezza rappresentata da Tah non bastano ai bavaresi, che vorrebbero un terzo centrale affidabile e di altissimo livello, considerato il rendimento non impeccabile di Kim. Per questo motivo si stanno valutando diversi nomi, incluso quello di Bisseck.

In Germania – Bisseck nel mirino del Bayern Monaco: nessun contatto diretto, ma…- immagine 3
Getty Images

Per il momento, tuttavia, non ci sono stati contatti diretti nè con l'Inter, nè con il giocatore. La situazione potrebbe probabilmente cambiare se il centrale interista riuscisse a tornare in Nazionale, con il ct Nagelsmann che lo ha già convocato in passato. Bisseck, va ricordato, è sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2029.

Leggi anche
Mercato, l’Inter ha preso la decisione su Stankovic: ecco cosa succederà in estate
Accomando boom: “Il primo acquisto a centrocampo in estate dell’Inter sarà…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA