La Polonia è avanti 2-0 dopo il primo tempo del match giocato in casa contro la Finlandia. I polacchi hanno sbloccato l'incontro grazie al gol di Cash al 27' e poi hanno raddoppiato sul finire del primo tempo grazie a Lewandowski.
Inter, segni di risveglio da Zielinski: assist al bacio per il gol di Lewandowski
Assist clamoroso di Piotr Zielinski per Robert Lewandowski per il 2-0 della Polonia contro la Finlandia: grande giocata dell'interista
L'attaccante del Barcellona è stato lanciato in porta da Piotr Zielinski, autore di un assist che evidenzia le qualità tecniche del centrocampista ex Napoli. Un lancio illuminante per il bomber polacco che non ha sbagliato a tu per tu col portiere finlandese.
I tifosi dell'Inter sperano di vedere altre giocate simili di Zielinski, il cui primo anno a Milano è stato molto al di sotto delle attese tanto che si è parlato di un possibile addio, poi non concretizzatosi, durante il mercato estivo.
