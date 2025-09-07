FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, segni di risveglio da Zielinski: assist al bacio per il gol di Lewandowski

ultimora

Inter, segni di risveglio da Zielinski: assist al bacio per il gol di Lewandowski

Inter, segni di risveglio da Zielinski: assist al bacio per il gol di Lewandowski - immagine 1
Assist clamoroso di Piotr Zielinski per Robert Lewandowski per il 2-0 della Polonia contro la Finlandia: grande giocata dell'interista
Matteo Pifferi Redattore 

La Polonia è avanti 2-0 dopo il primo tempo del match giocato in casa contro la Finlandia. I polacchi hanno sbloccato l'incontro grazie al gol di Cash al 27' e poi hanno raddoppiato sul finire del primo tempo grazie a Lewandowski.

Zielinski

L'attaccante del Barcellona è stato lanciato in porta da Piotr Zielinski, autore di un assist che evidenzia le qualità tecniche del centrocampista ex Napoli. Un lancio illuminante per il bomber polacco che non ha sbagliato a tu per tu col portiere finlandese.

Inter, segni di risveglio da Zielinski: assist al bacio per il gol di Lewandowski- immagine 3
Getty Images

I tifosi dell'Inter sperano di vedere altre giocate simili di Zielinski, il cui primo anno a Milano è stato molto al di sotto delle attese tanto che si è parlato di un possibile addio, poi non concretizzatosi, durante il mercato estivo.

Leggi anche
In Olanda: “Flop De Vrij, si vede che non gioca all’Inter. Dumfries, assist...
Juventus, possibile convocazione per Zhegrova contro l’Inter: le ultime

© RIPRODUZIONE RISERVATA