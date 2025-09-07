In Olanda: “Flop De Vrij, si vede che non gioca all’Inter. Dumfries, assist superbo”

Voetbal Primeur ha fatto le pagelle dell'Olanda contro la Lituania e tra i migliori c'è Dumfries. Male invece De Vrij

Matteo Pifferi Redattore 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 21:16)

L'Olanda ha battuto 3-2 la Lituania al termine di una partita dai due volti. Avanti 2-0, gli Orange hanno decisamente abbassato la guardia e hanno subito due gol dai lituani già sul finire del primo tempo. Il gol di Depay a metà ripresa ha evitato guai peggiori e l'Olanda ha ottenuto tre punti che proiettano gli olandesi in prima posizione nel girone.

Voetbal Primeur ha fatto le pagelle dell'Olanda e tra i migliori c'è Dumfries, che prende 6,5: "Forse è stato il giocatore che più ha spinto contro la Polonia ma non si è visto molto oggi nell'area lituana. Ma Dumfries è stato importante nel secondo tempo quando poi ha trovato Depay con un cross superbo per il 3-2".

Molto male, invece, De Vrij: "Il difensore molto esperto non ha giocato un minuto finora nelle due partite con l'Inter e si è visto. Nonostante l'ottimo avvio dell'Olanda, De Vrij è apparso poco brillante. Ha causato il 2-2 con un fallo inutile e non gestito bene palloni giocabili", scrive Voetbal Primeur che dà addirittura 4,5 a De Vrij.