Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista di Pressing, nel corso della trasmissione di stasera ha analizzato quanto accaduto nell'episodio del gol di Adzic, sul quale sono maturate recriminazioni da parte dell'ambiente nerazzurro. Questo il punto di vista dell'ex fischietto:

"Al minuto 91’ arriva il 4-3 di Adzic. Colombo alza il braccio destro e porta il fischietto alla bocca, prima che il tiro vincente sia scagliato, quindi aveva idea che potesse esserci un fallo. L’Inter protesta, con Bonny ancora a terra, chiedendo un fallo sull’attaccante. I due fratelli Thuram conversano tra loro, Colombo cosa fa? Aspetta il VAR.

E’ molto vicino all’azione, sta guardando il pallone e la schiena dei due giocatori, Thuram e Bonny, per cui non sa cosa succede in alto. Il braccio destro di Thuram va sul viso di Bonny, poi c’è un tocco da dietro che probabilmente è sul pallone prima che sul piede. La situazione è molto complicata, a mio parere l’errore grosso è non averlo fatto vedere all’arbitro. Secondo me non c’è stato nulla, lo dico sinceramente, ma sarebbe stato bello se la decisione l’avesse presa l’arbitro e non il VAR”.