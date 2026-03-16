Le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa ospite de La Politica nel Pallone su Gr Parlamento

Gianni Pampinella Redattore 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 16:23)

"C'è un po' di giustizia anche nel Calcio, dovevano essere di più i punti che l'Inter avrebbe dovuto avere ma alla fine ne ha uno in più di vantaggio sul Milan rispetto alla settimana prima". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa ospite de La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. "Ho mandato un messaggino scherzoso a Lotito, che avrà problemi seri con i suoi tifosi ma sono anni che ha tirato la Lazio da una brutta situazione e l'ha tenuta abbastanza in alto", ha aggiunto a proposito del successo dei biancocelesti sul Milan nel posticipo.

Parlando delle polemiche arbitrali del weekend, La Russa ha detto: "Gli arbitri mi sembra fischino un po' a caso, gli errori non sono solo contro l'Inter. Lo sono stati solo in una settimana. Mi sembra che gli arbitri abbiano bisogno di resettarsi, trovare anche una omogeneità e una competenza che manca perchè chi era al Var con l'Inter aveva fatto solo 4 partite. Un errore clamoroso anche da questo punto di vista, perchè chi li seleziona ha meno giustificazioni. La responsabilità in questi casi è dei designatori".

"Poi noi interisti siamo sempre sospettosi, perchè c'è un dato storico. Così come in politica in 40 anni la sinistra ha avuto l'egemonia nella cultura, così ricordiamo l'importanza e lo strapotere della Juventus e del Milan di Berlusconi che ha portato ad un orientamento meno favorevole all'Inter e che solo con il tempo si dovrà riequilibrarsi. Comunque ricordiamoci sempre che stiamo parlando di sport e senza polemiche che gusto di sarebbe", ha aggiunto. Infine sulla grande domenica sportiva per l'Italia. "Il Calcio a livello di risultati ne dà meno di una volta, rispetto agli altri sport, speriamo di andare almeno ai Mondiali e fare bella figura", ha aggiunto a proposito della grande domenica per lo sport italiano con i successi di Antonelli e Sinner