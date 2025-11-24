Derby? Ci avete Maignato, a portiere invertito avremmo vinto 3-0. Ma anche a portiere invertito se la porta avesse avuto i pali quadrati come una volta, quelle due palle sarebbero andate dentro e avremmo vinto. Io ho sempre sostenuto che le squadre abbiano un nuovo stadio, fa parte dell'evoluzione. Sono felice che si parli di costruirlo e spero avvenga nei tempi stabiliti. Avremo un nuovo stadio, evviva, sono felice. Avremo anche il vecchio stadio, ci troveremo con due stadi. Secondo il piano bisognerà abbattere il vecchio stadio secondo il piano per favorire una legittima volontà di costruire delle cose che con lo stadio c'entrano fino a un centro punto ma che costituiscono la contropartita alle società affinché il costo del nuovo stadio non fosse a carico dei cittadini. A quel punto siamo sicuri che le squadre autonomamente non cambieranno idea e non terranno i due stadi? Se non ci sarà giunta di centro sinsitra, ma come auspico di centro destra parlerà alle società e offrirà delle alternative e quella cubature previste in altre parte del territorio milanese. Nuovo stadio indispensabile, e vecchio stadio per altri utilizzi come concerti, poi abbiamo una squadra di Serie C, l'Alcione che aspira ad andare in Serie B. Motivi per tenere San Siro ce ne sono: concerti, incontri, anche qualche super partita di Inter e Milan per cui nel nuovo stadio non entrano gli spettatori... Scommetto che con una giunta di centro-destra resterà in piedi con l'accordo delle società anche il vecchio, mitico, glorioso San Siro che tutti ci invidiano.