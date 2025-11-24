A margine dell'evento "Buone politiche per grandi orizzonti", Matteo Salvini, tifoso milanista, ha esordito così parlando del derby vinto ieri dal Milan:
Salvini: “Ho il telefonino pieno di sfottò agli interisti. Sala? Non gliene va bene una”
A margine di un evento, Matteo Salvini, tifoso milanista, ha parlato così parlando del derby vinto ieri dal Milan
"La voce c'è ancora?", domanda il conduttore dell'evento.
"Eravamo, insieme ai miei figli, in 5-6 milanisti in mezzo ad un gruppo di 150 interisti.
L'esultanza è stata composta ma c'è stata. Ho il telefonino pieno di sfottò. Sala? Ultimamente non gliene va bene una"
