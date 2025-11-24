FC Inter 1908
Salvini: “Ho il telefonino pieno di sfottò agli interisti. Sala? Non gliene va bene una”

A margine di un evento, Matteo Salvini, tifoso milanista, ha parlato così parlando del derby vinto ieri dal Milan
A margine dell'evento "Buone politiche per grandi orizzonti", Matteo Salvini, tifoso milanista, ha esordito così parlando del derby vinto ieri dal Milan:

"La voce c'è ancora?", domanda il conduttore dell'evento.

"Eravamo, insieme ai miei figli, in 5-6 milanisti in mezzo ad un gruppo di 150 interisti.

L'esultanza è stata composta ma c'è stata. Ho il telefonino pieno di sfottò. Sala? Ultimamente non gliene va bene una"

