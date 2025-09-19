L'attaccante argentino si è spesso reso protagonista contro gli emiliani, e punta a scalare ulteriormente le classifiche nerazzurre

Il legame tra Lautaro Martínez e il Sassuolo è speciale: esordio in Serie A il 19 agosto 2018 proprio al MAPEI Stadium, prima doppietta nel torneo contro i neroverdi nell’ottobre 2019 e cinque reti complessive agli emiliani.