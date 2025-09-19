FC Inter 1908
Lautaro, legame speciale con il Sassuolo: 5 le reti segnate. E con un altro gol…

L'attaccante argentino si è spesso reso protagonista contro gli emiliani, e punta a scalare ulteriormente le classifiche nerazzurre
Il legame tra Lautaro Martínez e il Sassuolo è speciale: esordio in Serie A il 19 agosto 2018 proprio al MAPEI Stadium, prima doppietta nel torneo contro i neroverdi nell’ottobre 2019 e cinque reti complessive agli emiliani.

Con un gol, il capitano supererebbe Sandro Mazzola a quota 116, diventando il quinto miglior marcatore nerazzurro in solitaria nella storia della Serie A. Davanti a lui resterebbero solo Meazza, Lorenzi, Nyers e Altobelli.

