(AGI) - Roma, 8 lug. - "Chi vorrei come nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio? I due di cui si parla", Mancini e Conte, "vanno bene entrambi" anche perche' "sono stati allenatori dell'Inter, e d'altra parte non poteva essere diversamente... Anche Gasperini e' un grandissimo allenatore, anche se con noi le ha perse tutte. Pero' dico Ancelotti". Cosi' il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rispondendo a una domanda durante il convegno 'Oltre il tifo: raccontare il calcio tra etica e passione' in corso nella sala Zuccari di palazzo Giustiniani.

"Sono obiettivo. Il mio obiettivo e' far vincere l'Inter - ha scherzato ancora La Russa - ma prima che tifoso sono innamorato del calcio, come tutti i ragazzi della mia generazione", ha aggiunto. "Per me e' lo sport piu' bello del mondo, uno sport semplice: basta una palla, uno spiazzo e un gruppo di ragazzini. E' una passione che unisce il mondo. Il mondiale e' una festa di pace", ha insistito. La Russa ha quindi commentato la vicenda della sospensione della sanzione al giocatore statunitense ai mondiali: "Non e' andata bene", ha sottolineato. "Dove abbiamo fatti passi indietro e' nell'etica, a partire dai calciatori: la mano sulla faccia, chi si rotola 12 volte dopo essere stato toccato... Non me le ricordo quelle scene ai miei tempi, eppure anche allora i difensori menavano come falegnami". L'auspicio che ha espresso alla fine del suo intervento e' che il calcio italiano "riacquisisca non solo la passione, ma anche l'etica e la capacita' di farci tornare se non a vincere almeno a essere protagonisti". (AGI)