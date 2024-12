Intervenuto sulle frequenze di Radio Rai, il presidente del Sento, Ignazio La Russa , ha parlato della corsa scudetto: "Da tifoso, spero che lo scudetto lo vinca l’Inter , altrimenti il mio preferito è il Napoli. Vanno forte perché hanno un allenatore che trova a Napoli un ambiente ideale, che unisce la passione del popolo napoletano alla capacità di lavoro e dedizione che solo Conte sa mettere in campo".

"Il Napoli è la squadra più forte, è giusto che sia in cima alla classifica anche in relazione alle attese, è la squadra che più ha recuperato punti rispetto allo scorso campionato. Anche la Lazio non la sottovaluterei".