Sensi decisivo in Nazionale, Labate: “Straordinario. Mi aspetto che Conte…”

L'Italia ha vinto anche contro la Lituania nel terzo match di qualificazione ai Mondiali del 2022. Protagonista dell'incontro è stato Sensi

"A costo di ripetermi, sarà la centesima volta, Stefano Sensi è un giocatore straordinario. Gol e non solo stasera in Lituania-Italia. Me lo aspetto titolare e decisivo nell’undici di Conte sabato col Bologna o mercoledì col Sassuolo".