Intervenuto nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” su Stile TV, Davide Lanzafame ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex giocatore l'Inter la favorita per la vittoria del titolo. "L’Inter negli ultimi 4 anni è sempre stata la squadra più forte ed attrezzata quindi se guardo il potenziale della rosa, metto ancora una volta l’Inter davanti. Il Napoli però ha il fattore Conte e gli allenatori forti diventano impattanti e spostano gli equilibri. Non sempre quindi la più forte vince, lo scorso anno infatti il Napoli non era paragonabile all’Inter".

"A questi livelli dove i ritmi sono elevati e il tasso di infortunio è altissimo, giocare 3 competizioni porta via energie e provoca molto stress quindi si perde qualcosa in campionato. Il Napoli lo scorso anno ha fatto una sola competizione, quest’anno invece Napoli e Inter giocano alla pari. La Champions toglie energie e anche qualche punto. Aneddoto su Antonio Conte? Ce ne sono tanti! E tanti restano all’interno dello spogliatoio. Tanti calciatori allenati da lui ne hanno raccontate di ogni, per me è un allenatore speciale".