Dopo due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al SSC Napoli Training Center. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato un lavoro misto a carattere metabolico.
Napoli, brutte notizie per Conte: lesioni muscolari per Politano e Lobotka, il report
Napoli, brutte notizie per Conte: lesioni muscolari per Politano e Lobotka, il report
L'esterno offensivo azzurro e il centrocampista slovacco hanno riportato degli infortuni: ecco l'esito degli esami
Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa.
Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all'adduttore della coscia destra per Lobotka. Per Politano lesione distrattiva al gluteo destro.
Brutte notizie, quindi, per Antonio Conte e per il suo staff, con i due calciatori che potrebbero saltare la sfida contro l'Inter, in programma sabato 25 ottobre 2025 allo stadio "Maradona".
