Mino Taveri, giornalista di Sport Mediaset, nel corso del notiziario odierno è tornato sull'Inter e sulle gare che attendono i nerazzurri. Qui le sue considerazioni in merito:
Taveri: “Inter, prossime quattro grande ostacolo. Chivu? Il club gli ha detto…”
Il pensiero del giornalista sui prossimi impegni che attendono i nerazzurri dopo la sconfitta nel derby
"Guardiamo il calendario, con le prime quattro che sono per l'Inter l'ostacolo più difficile da superare. Dopodiché ci saranno squadre più abbordabili o che comunque potrebbero aver già raggiunto in quel momento il loro obiettivo. Quello che sta facendo Chivu quest'anno è una cosa molto importante e dopo il derby sono andati tutti ad Appiano, da Marotta ad Ausilio e Zanetti, per ricordargli proprio questo".
