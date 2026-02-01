La Curva Nord ha esposto uno striscione contro la dirigenza e la proprietà durante il match dell'Inter contro la Cremonese

Matteo Pifferi Redattore 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 18:16)

Mancano poco più di 24 ore alla chiusura del mercato invernale e, al momento, l'Inter non ha fatto alcuna operazione, sia in entrata sia in uscita. Da giorni si sono fatti tanti nomi, da Perisic passando per Norton-Cuffy, da Diaby a Curtis Jones con Frattesi e Dumfries che sembravano in uscita.

Alla fine, a un giorno dalla chiusura, la situazione è immutata e tra i tifosi aleggia un po' di disappunto per l'immobilismo dell'Inter sul mercato. E la Curva Nord, di scena a Cremona, ha esposto uno striscione piuttosto emblematico:

"Nelle vittorie e nelle avversità, mister e squadra siamo al vostro fianco". Un'accusa non tanto velata a proprietà e dirigenza per il (non) mercato dell'Inter di gennaio.