FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora De Grandis: “Lautaro anche quando non segna fa a sportellate: se invece guardi Leao…”

ultimora

De Grandis: “Lautaro anche quando non segna fa a sportellate: se invece guardi Leao…”

De Grandis: “Lautaro anche quando non segna fa a sportellate: se invece guardi Leao…” - immagine 1
In studio a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato così di Lautaro Martinez prima di Cremonese-Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

De Grandis: “Lautaro anche quando non segna fa a sportellate: se invece guardi Leao…”- immagine 2

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato così prima di Cremonese-Inter (qui le formazioni ufficiali).

De Grandis: “Lautaro anche quando non segna fa a sportellate: se invece guardi Leao…”- immagine 3
Getty Images

Leao quando fa la prima punta non fa i movimenti di Lautaro Martinez. A volte Leao lo vedi pure camminare quando si muove, Lautaro no, anche quando non segna.

Poi il capitano dell’Inter comunque va a fare a sportellate con gli altri, recupera anche…”, le parole del giornalista.

Leggi anche
Marocchi: “Avete visto Pio Esposito anche in CL? È fortissimo! Un altro che sembra così...
Bazzani: “Chivu magistrale in un aspetto. E la vera differenza con l’anno scorso...

© RIPRODUZIONE RISERVATA