In studio a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato così prima di Cremonese-Inter (qui le formazioni ufficiali).
In studio a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato così di Lautaro Martinez prima di Cremonese-Inter
“Leao quando fa la prima punta non fa i movimenti di Lautaro Martinez. A volte Leao lo vedi pure camminare quando si muove, Lautaro no, anche quando non segna.
Poi il capitano dell’Inter comunque va a fare a sportellate con gli altri, recupera anche…”, le parole del giornalista.
