Il CT dell'Argentina Scaloni ha diramato la lista dei convocati per le due partite di qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Venezuela (5 settembre, ore 1.30 italiana) e Ecuador (10 settembre, all'1 di notte orario italiano).
Argentina, i convocati di Scaloni per le qualif. Mondiali: ci sono Lautaro e Carboni
Nella lista dei convocati figura anche il nome di Lautaro Martinez, a completare un attacco stellare con Lionel Messi e Julian Alvarez. In lista, però, c'è anche Valentin Carboni, ora in prestito secco al Genoa.
L'Argentina, tra l'altro, è già aritmeticamente qualificata ai Mondiali ed è saldamente al comando del girone sudamericano con 35 punti in 16 partite fin qui disputate.
