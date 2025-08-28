Mehdi Taremi, in attesa di capire quale sarà la sua nuova squadra, si trova in questi momenti in Tagikistan

Mehdi Taremi , in attesa di capire quale sarà la sua nuova squadra, si trova in questi momenti in Tagikistan.

A confermarlo sono i media iraniani che confermano come Alireza Jahanbakhsh e Mehdi Taremi si siano uniti alla Nazionale nel ritiro di Dushanbe, in Tagikistan.