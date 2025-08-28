Mehdi Taremi, in attesa di capire quale sarà la sua nuova squadra, si trova in questi momenti in Tagikistan.
Taremi è in Tagikistan, ha raggiunto il ritiro dell’Iran per la Nations Cup: le ultime
A confermarlo sono i media iraniani che confermano come Alireza Jahanbakhsh e Mehdi Taremi si siano uniti alla Nazionale nel ritiro di Dushanbe, in Tagikistan.
A confermarlo sono i media iraniani che confermano come Alireza Jahanbakhsh e Mehdi Taremi si siano uniti alla Nazionale nel ritiro di Dushanbe, in Tagikistan.
I due attaccanti, su decisione del commissario tecnico Amir Ghalenoei, prenderanno parte alla sessione di allenamento odierna.
L'Iran affronterà prima l'Afghanistan domani, 29 agosto, poi l'India l'1 settembre e poi il Tagikistan il 4 settembre.
Da vedere se Taremi sarà schierato titolare o a gara in corso e come si evolverà la situazione, tenuto conto delle voci di mercato che lo vedono vicino all'Olympiacos.
