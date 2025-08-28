FC Inter 1908
Taremi è in Tagikistan, ha raggiunto il ritiro dell’Iran per la Nations Cup: le ultime

Mehdi Taremi, in attesa di capire quale sarà la sua nuova squadra, si trova in questi momenti in Tagikistan
Mehdi Taremi, in attesa di capire quale sarà la sua nuova squadra, si trova in questi momenti in Tagikistan.

A confermarlo sono i media iraniani che confermano come Alireza Jahanbakhsh e Mehdi Taremi si siano uniti alla Nazionale nel ritiro di Dushanbe, in Tagikistan.

I due attaccanti, su decisione del commissario tecnico Amir Ghalenoei, prenderanno parte alla sessione di allenamento odierna.

L'Iran affronterà prima l'Afghanistan domani, 29 agosto, poi l'India l'1 settembre e poi il Tagikistan il 4 settembre.

Da vedere se Taremi sarà schierato titolare o a gara in corso e come si evolverà la situazione, tenuto conto delle voci di mercato che lo vedono vicino all'Olympiacos.

