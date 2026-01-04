Lautaro, 10 gol in Serie A: solo in tre all’Inter lo hanno fatto in più stagioni

Il capitano è ormai tra gli uomini con più gol con la maglia nerazzurra e questa sera ha fatto segnare un nuovo record

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 22:46)

Con gol e record su record è ormai nella storia nerazzurra. Non solo perché con la maglia nerazzurra ha vinto ma perchéLautaro Martinez, che nel frattempo è diventato anche il capitano dell'Inter, di anno in anno ha fatto sempre sentire la sua presenza e fatto pesare i suoi numeri nonostante tante critiche spesso gli vengano rivolte nei momenti di digiuno dal gol o in periodi meno prolifici.

Di recente è entrato tra i primi 4 marcatori con più gol nella storia nerazzurra e questa sera Opta riporta di un'altra statistica che lo rende assolutamente unico tra i campioni nerazzurri. "Solo Alessandro Altobelli (otto), Giuseppe Meazza e Benito Lorenzi (nove entrambi) contano più campionati diversi con almeno 10 gol all'attivo nella storia dell'Inter rispetto a Lautaro Martinez. Sono sette le stagioni nelle quali il giocatore ha segnato almeno 10 gol" e ha centrato questo record questa sera con la rete segnata al Bologna".

L'applauso di San Siro nel momento della sostituzione certifica quanto di buono ha fatto anche nella gara contro i rossoblù.