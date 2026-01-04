Il giornalista di Sportitalia non le manda a dire all'arbitro della partita di San Siro che secondo lui ha avuto qualche difficoltà con la gestione della gara

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 21:44)

Il primo tempo di Inter-Bologna, le tante occasioni non concretizzate dall'Inter e poi il gol segnato da Zielinski. Di mezzo, qualche problema per l'arbitro in una gara veloce, con tanti falli e due gialli, uno per Calhanoglu per proteste e l'altro per Bastoni per un fallo su Rowe. Più volte i tifosi nerazzurri hanno fischiato dalle tribune l'operato del direttore di gara.

L'arbitro è Marco Guida, con assistenti Ceccon e Laudato. L'operato del fischietto, nei primi 45 minuti, lo ha commentato Tancredi Palmeri in un tweet su X: «Sì ha come l’impressione che Guida di Torre Annunziata non stia arbitrando tranquillissimo, anzicheno», ha scritto.

Il direttore di gara è lo stesso che nella scorsa stagione aveva detto: «Sia io che Fabio (Maresca.ndr) abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano. Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale».