FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter-Bologna, Palmeri: “L’impressione è che Guida non stia arbitrando tranquillissimo”

ultimora

Inter-Bologna, Palmeri: “L’impressione è che Guida non stia arbitrando tranquillissimo”

Inter-Bologna, Palmeri: “L’impressione è che Guida non stia arbitrando tranquillissimo” - immagine 1
Il giornalista di Sportitalia non le manda a dire all'arbitro della partita di San Siro che secondo lui ha avuto qualche difficoltà con la gestione della gara
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il primo tempo di Inter-Bologna, le tante occasioni non concretizzate dall'Inter e poi il gol segnato da Zielinski. Di mezzo, qualche problema per l'arbitro in una gara veloce, con tanti falli e due gialli, uno per Calhanoglu per proteste e l'altro per Bastoni per un fallo su Rowe. Più volte i tifosi nerazzurri hanno fischiato dalle tribune l'operato del direttore di gara.

Inter-Bologna, Palmeri: “L’impressione è che Guida non stia arbitrando tranquillissimo”- immagine 2
Getty Images

L'arbitro è Marco Guida, con assistenti Ceccon e Laudato. L'operato del fischietto, nei primi 45 minuti, lo ha commentato Tancredi Palmeri in un tweet su X: «Sì ha come l’impressione che Guida di Torre Annunziata non stia arbitrando tranquillissimo, anzicheno», ha scritto.

Il direttore di gara è lo stesso che nella scorsa stagione aveva detto: «Sia io che Fabio (Maresca.ndr) abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano. Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale». 

Leggi anche
Stramaccioni: “Mercato? Altro che centrale, fossi l’Inter prenderei…”
Bergomi: “Scelte del Bologna non sorprendono. La chiave tattica per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA