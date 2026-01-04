L'Inter è tornata a giocare a San Siro nella prima gara del 2006 e ospite dello stadio milanese è il Bologna, la squadra che a dicembre 2025 ha eliminato la squadra di Chivu nella semifinale di Supercoppa Italiana: la formazione di Italiano ha vinto ai rigori e poi è stata battuta dal Napoli in finale, così il trofeo è volato dall'Arabia a Napoli.
Inter-Bologna, il dato sugli spettatori presenti a San Siro
Inter-Bologna, il dato sugli spettatori presenti a San Siro
In Serie A si gioca l'immeiata rivincita della semifinale di Supercoppa che ha visto i nerazzurri sconfitti ai rigori
In Serie A dovrà essere un'altra storia e i tifosi nerazzurri sono pronti come sempre a mostrare il loro sostegno a Lautaro e compagni. Così la partita di San Siro fa contare quasi un sold out.
Il dato sui tifosi presenti allo stadio viene ufficializzato a fine primo tempo e conta su 74.710 spettatori presenti tra i vari settori del Meazza.
