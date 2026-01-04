Inter-Bologna, il dato sugli spettatori presenti a San Siro

L'Inter è tornata a giocare a San Siro nella prima gara del 2006 e ospite dello stadio milanese è il Bologna, la squadra che a dicembre 2025 ha eliminato la squadra di Chivu nella semifinale di Supercoppa Italiana: la formazione di Italiano ha vinto ai rigori e poi è stata battuta dal Napoli in finale, così il trofeo è volato dall'Arabia a Napoli.