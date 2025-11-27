"Ma c’è anche altro, dentro alle sue considerazioni. Sollecitato in diretta Sky da Fabio Capello, che fu suo allenatore alla Roma, Chivu ha ammesso che in effetti “chi è subentrato avrebbe dovuto fare meglio”. Nessuna accusa specifica, ci mancherebbe. Però è indiscutibile che le sostituzioni non abbiano rinfrescato la squadra quando stava maturando il primo pareggio in 17 partite. L’uscita di Bonny, che aveva spesso sconquassato la difesa di Simeone e aveva erogato l’assist per Zielinski, è apparsa poco comprensibile. “Volevo sfruttare la freschezza di Thuram e Pio, in attacco ho tante soluzioni” ha spiegato l’allenatore, che invece ha dovuto togliere Zielinski per infortunio (problema muscolare da valutare per Pisa). Però niente è andato bene nel finale. Sucic ha deluso, Frattesi e Luis Henrique non sono riusciti nei pochi minuti giocati a favorire le ripartenze che Chivu voleva dopo l’1-1: “Abbiamo preso un gol da calcio d’angolo pur avendo tutti i saltatori più alti in area ma l’errore è stato concederlo, l’angolo. Non dovevamo perdere il pallone in uscita”. Il destinatario del messaggio è Pio Esposito, che ha sbagliato un passaggio banale per Frattesi a centrocampo concedendo all’Atletico l’occasione decisiva".